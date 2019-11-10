 
مباشر

مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين سقطوا في بالوعة للصرف الصحي في مصر

أخبار العالم العربي

مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين سقطوا في بالوعة للصرف الصحي في مصر
Reuters
سيارات إسعاف مصرية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mp3l

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران، إثر سقوطهم في بالوعة للصرف الصحي بقرية زاوية بمم، بمحافظة المنوفية في مصر.

وذكرت السلطات المحلية، أنه تم نقل الجريحين، إلى مستشفى تلا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتجمع المئات من أبناء قرية بمم بمحيط المستشفى، حيث تعالت أصوات الصراخ والنحيب حزنا على فراق الضحايا.

وقال شهود عيان إن الحادثة وقعت أثناء تسليك بالوعة صرف صحي بأحد شوارع القرية، حيث سقط شخص في البالوعة، فيما حاول الآخرون إنقاذه. 

وذكر موقع "اليوم السابع"، أن النيابة العامة المصرية، سمحت بدفن الموتى بعد انتهاء عملية تشريح الجثث من قبل الطب الشرعي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا