لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران، إثر سقوطهم في بالوعة للصرف الصحي بقرية زاوية بمم، بمحافظة المنوفية في مصر.

وذكرت السلطات المحلية، أنه تم نقل الجريحين، إلى مستشفى تلا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

النيابة العامة تصرح بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهما فى بالوعة صرف بـ #المنوفيهhttps://t.co/rWOgfNVpJe — اليوم السابع (@youm7) 10 ноября 2019 г.

وتجمع المئات من أبناء قرية بمم بمحيط المستشفى، حيث تعالت أصوات الصراخ والنحيب حزنا على فراق الضحايا.

وقال شهود عيان إن الحادثة وقعت أثناء تسليك بالوعة صرف صحي بأحد شوارع القرية، حيث سقط شخص في البالوعة، فيما حاول الآخرون إنقاذه.

وذكر موقع "اليوم السابع"، أن النيابة العامة المصرية، سمحت بدفن الموتى بعد انتهاء عملية تشريح الجثث من قبل الطب الشرعي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية