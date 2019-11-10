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الجيش الأردني يرفع العلم فوق أراضي الباقورة

أخبار العالم العربي

الجيش الأردني يرفع العلم فوق أراضي الباقورة
الجيش الأردني يرفع العلم فوق أراضي الباقورة والغمر تزامنا مع خطاب الملك عبدالله الثاني الذي أعلن خلاله فرض السيادة الأردنية على كل شبر منها
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رفع الجيش الأردني علم المملكة فوق أراضي الباقورة الأحد بعد إعلان العاهل الأردني انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض السيادة الكاملة على كل شبر فيها.

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وأعلن الملك عبدالله الثاني اليوم في خطاب العرش، رسميا انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة مع إسرائيل وفرض سيادة الأردن كاملة على كل شبر فيها.

يشار إلى أن الأردن وافق على تأجير هذه الأراضي لإسرائيل بموجب اتفاقية السلام لعام 1994 بعد أن كانت تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 45 عاما.

وينص عقد الاستئجار على أنه في حال رغب أي طرف بعدم تجديد عقد الإيجار، فعليه إبلاغ الطرف الثاني قبل سنة من انتهاء المدة القانونية للعقد، وهذا ما فعله الأردن حيث أعلن الملك عبد الله الثاني عبر صفحته على موقع "تويتر" في العام الماضي، "عدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل".

وتعد أراضي الباقورة من أخصب وأجود البقاع وهي ثروة وطنية كبيرة نظرا لجودة الأرض وخصوبتها ومناخها وتوفر المياه فيها، لإنتاج أجود أنواع المنتوجات الزراعية والثروة السمكية، كما أنها منطقة سياحية جاذبة وسيكون لها شأن وعائد كبير في الجانب الاقتصادي على الأردن.

المصدر: RT

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