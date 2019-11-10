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مراسلنا: تجدد الاحتجاجات في بغداد ومحافظات جنوبية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: تجدد الاحتجاجات في بغداد ومحافظات جنوبية
Reuters AHMED JADALLAH
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أفاد مراسلنا في العراق اليوم الأحد، بأن الاحتجاجات تجددت في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية أخرى وأن المئات من المتظاهرين يحتشدون في ساحة التحرير وسط بغداد والمطعم التركي هناك.

وأضاف أن هناك توافدا ملحوظا على الساحة التي شهد محيطها أمس صداما كبيرا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

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وأشار إلى أن محافظات بابل وذي قار والديوانية والمثنى، شهدت هي الأخرى تجدد الاحتجاجات صباح اليوم.

المصدر: RT

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