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وزير جزائري: التغيير الذي يتطلع إليه الشعب غير ممكن دون مؤسسات

أخبار العالم العربي

وزير جزائري: التغيير الذي يتطلع إليه الشعب غير ممكن دون مؤسسات
Reuters
(صورة أرشيفية)
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قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بلمهدي، إن التغيير الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري "لا يمكن أن يحدث دون مؤسسات"، مؤكدا ضرورة "الاستعجال في انتخاب رئيس".

وذكر بلمهدي أن التغيير الذي ينشده الجزائريون يتطلب رئيسا مهمته "تلبية هذا المطلب وضمان تجسيده على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري أصبح في الأشهر الأخيرة "نموذجا" في أعين العالم وذلك بفضل "درجة وعيه وسلميته".

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واعتبر الوزير الجزائري أن رغبة الشعب الجزائري في التغيير "لا تشكل إطلاقا مصدرا للخوف والقلق"، مؤكدا أن "المرافقة التي تم ضمانها إلى غاية يومنا هذا مكنت من الحفاظ على الجانب السلمي لهذه الديناميكية الشعبية وتجنب انحرافها عن مسارها".

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المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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