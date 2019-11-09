مراسلنا: عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع وسط بغداد

أفاد مراسلنا في العاصمة العراقية اليوم السبت، بأن عشرات حالات الاختناق سجلت في صفوف المتظاهرين بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات مكافحة الشغب وسط بغداد.

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وقال إن قوات مكافحة الشغب حاولت اقتحام ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير، لكنها لم تنجح، وأن القوة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين.

وأضاف أن عمليات كر وفر بين القوات الأمنية والمتظاهرين مستمرة في مناطق الاحتجاج.

المصدر: RT