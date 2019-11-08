 
مباشر

آلاف الجزائريين يتظاهرون في الجمعة الـ38 (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

آلاف الجزائريين يتظاهرون في الجمعة الـ38 (صور + فيديو)
Reuters CK/ELO
احتجاجات الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mor5

تظاهر الآلاف من الجزائريين، اليوم الجمعة، في العاصمة ومدن أخرى، رافعين شعارات رافضة لانتخابات 12 ديسمبر الرئاسية، وداعين لإطلاق سراح "معتقلي الرأي".

وذكرت صحيفة "الخبر" أنه على الرغم من سوء الطقس، إلا أن مسيرات حاشدة خرجت في العاصمة ومدن بجاية والبويرة وتيبازة والشلف والبليدة ومستغانم وبسكرة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وقسنطينة.

ورفع المتظاهرون في العاصمة صور النشطاء السياسيين المعتقلين كريم طابو، وسمير بلعربي وفضيل بومالة، كما طالبوا بالإفراج عن المعارض لخضر بورقعة الذي حول مؤخرا من سجنه إلى مستشفى مصطفى باشا للخضوع لعملية جراحية.

وتأتي احتجاجات هذه الجمعة بعد يوم واحد من تنديد قائد الجيش، أحمد قايد صالح، بمن سماها "العصابة التي تحاول ضرب الثقة القوية التي تربط الشعب بجيشه من خلال استغلال شعار دولة مدنية وليست عسكرية في المسيرات".

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا