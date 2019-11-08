حركة النهضة تتصدر رسميا نتائج الانتخابات التشريعية في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رسميا النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2019، كاشفة حصول حركة النهضة على 52 مقعدا، يليها حزب قلب تونس بـ 38 مقعدا.

كما ذكرت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، حصول التيار الديمقراطي على 22 مقعدا، يليه ائتلاف الكرامة بحصوله على 21 مقعدا.

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ووفقا للنتائج الرسمية، فقد حصل الحزب الدستوري الحر على 17 مقعدا، وحركة الشعب على 15 مقعدا، وحزب تحيا تونس على 14 مقعدا.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أنه تمت مراسلة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وإبلاغهم بالنتائج النهائية.

المصدر: "موزاييك إف إم"