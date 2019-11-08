 
مباشر

حركة النهضة تتصدر رسميا نتائج الانتخابات التشريعية في تونس

أخبار العالم العربي

حركة النهضة تتصدر رسميا نتائج الانتخابات التشريعية في تونس
AFP FETHI BELAID
تونس (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/moq5

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رسميا النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2019، كاشفة حصول حركة النهضة على 52 مقعدا، يليها حزب قلب تونس بـ 38 مقعدا.

كما ذكرت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، حصول التيار الديمقراطي على 22 مقعدا، يليه ائتلاف الكرامة بحصوله على 21 مقعدا.

إقرأ المزيد
حركة النهضة التونسية: رئيس الحكومة القادمة سيكون منا
حركة النهضة التونسية: رئيس الحكومة القادمة سيكون منا

ووفقا للنتائج الرسمية، فقد حصل الحزب الدستوري الحر على 17 مقعدا، وحركة الشعب على 15 مقعدا، وحزب تحيا تونس على 14 مقعدا.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أنه تمت مراسلة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وإبلاغهم بالنتائج النهائية.

المصدر: "موزاييك إف إم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا