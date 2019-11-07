مراسلنا: مقتل 3 أشخاص وجرح 200 آخرين في البصرة جنوبي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، بأن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا، وجرح نحو 200 آخرين، أثناء مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في البصرة جنوبي البلاد.

ونقل المراسل عن مصادر طبية، أن "ثلاثة متظاهرين قتلوا وجرح 196 آخرون خلال صدامات مع القوات الأمنية في البصرة، استخدمت فيها الأخيرة الرصاص الحي ضد المحتجين لتفرقتهم".

وكان مراسلنا في بغداد، أفاد في وقت سابق بسقوط 6 قتلى و38 مصابا في صدامات وقعت الخميس بين متظاهرين وقوات الأمن في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.

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من جهتها، أكدت قيادة عمليات بغداد، أنها "ستحاسب أي شخص يقوم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مهما كانت الأسباب".

وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي، إن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة وهي محاسبة أي شخص يقوم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين".

وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة تطالب بتوفير فرص عمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

المصدر: RT