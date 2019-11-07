مراسلنا: ارتفاع عدد قتلى تظاهرات اليوم في بغداد إلى 6 إضافة لـ 38 جريحا

أفاد مراسلنا بارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق، إلى 6 قتلى و38 مصابا، خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقال نقلا عن مصادر طبية، إن "عدد القتلى وصل إلى 6 و38 جريحا، وإن بعض الإصابات خطرة وقد ترتفع حصيلة القتلى خلال الساعات المقبلة".

وأضاف أن "القتلى أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقته القوات الأمنية العراقية عليهم في شارع الرشيد اليوم الخميس".

من جهتها، أكدت قيادة عمليات بغداد، أنها "ستحاسب أي شخص يقوم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين مهما كانت الأسباب".

وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي، إن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة وهي محاسبة أي شخص يقوم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين".

وأضاف، أنه "يمنع منعا باتا إطلاق الرصاص الحي حتى لو كان في الهواء لتفريق المتظاهرين.. إن توجيهاتنا صارمة على جميع القطعات".

وشارك العديد من المواطنين في احتجاجات في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد، والذي يضم مباني البنك المركزي ومصرفي الرشيد والرافدين (المقر العام)، وقامت القوات الأمنية باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة تطالب بتوفير فرص عمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

المصدر: RT