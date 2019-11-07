تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، نبأ وفاة الشاب الفلسطيني يحيى كراجة، الذي أحرق نفسه قبل نحو شهر، في قطاع غزة احتجاجا على أوضاعه المعيشية الصعبة.

وفي مقطع فيديو، سجله الشاب من المستشفى، ظهر وهو ملفوف الجسد بالشاش الطبي، وقال: "أنا يحيى كراجة، أكيد سمعتم عني، لا أريد التحدث كثيرا. أنا لم أحرق نفسي، ولم أنتحر، أنا انفجرت بسبب وضعي".

وانتقد النشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات في غزة لعدم مساعدتها ليحيى كراجة وأخوه اللذين أصبحا بلا مأوى، بعد وفاة والدهما، وندد هؤلاء بالوضع العام في غزة.

قبل ذلك نقلت وسائل إعلام فلسطينية ما وصفته بـ "مأساة" الشقيقين يحيى وعبودي كراجة، اللذين فقدا مسكنهما إثر خلافات عائلية بعد وفاة والديهما.

المصدر: وكالات