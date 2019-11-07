مصر.. المحكمة العسكرية تصدر أحكاما بسجن 9 من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي ما بين 3 سنوات والمؤبد

قضت المحكمة العسكرية بمصر بمعاقبة 9 متهمين بالسجن بين 3 سنوات والمؤبد في قضايا عنف وشغب وتظاهر، وقعت عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في محافظة المنيا عام 2013.

إقرأ المزيد

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة عاقبت متهمين اثنين بالسجن المؤبد حضوريا، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية اقتحام قسم شرطة مركز ديرمواس وكمين نقطة دلجا بذات المركز في جنوب المحافظة.

كما عاقبت المحكمة ذاتها 3 متهمين بينهم اثنان بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم ثالث بالسجن 3 سنوات في أحداث تظاهر وعنف بمركز بنى مزار.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للقضاء العسكري مطلع مارس 2015، بتهم الانتماء لجماعة إرهابية محظور نشاطها والمشاركة في أعمال تخريبية بمنشآت عامة وشرطية والدعوة للتظاهر ضد مؤسسات الدولة.

وشهد مركز ديرمواس، في أقصي جنوب المنيا، أحداث عنف وشغب جسيمة عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس الراحل مرسي، المعروفة برابعة والنهضة في منتصف أغسطس من عام 2013.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT