قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الراحل محمد مرسي، لجلسة الـ16 من نوفمبر المقبل.

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وأكدت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، على "ضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة".

وأشارت الدعوى، إلى أنه "لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر، فكيف يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة".

وأوضحت أن "تلك السابقة وهي أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية".

وشددت على "أنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وصادر بحقه أحكام جنائية".

المصدر: بوابة الإهرام