مقتل 4 متظاهرين برصاص الأمن في بغداد

أفاد مراسلنا في العراق بمقتل 4 متظاهرين، وإصابة أكثر من 35 آخرين وسط بغداد، بعدما استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق تظاهرات الاحتجاج ضد الفساد.

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وذكر المراسل أن الاشتباكات وقعت بالقرب من جسر الشهداء في العاصمة وأن صدامات وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.

وقال: "القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في شارع الرشيد أثناء محاولة المتظاهرين إزالة الحواجز الكونكريتية التي تغلق الشارع".

واجتاحت موجة الاحتجاجات منذ مطلع أكتوبر الماضي العاصمة العراقية بغداد وعددا من المحافظات الجنوبية، حيث يبدي المتظاهرون غضبهم إزاء الفساد الحكومي مطالبين بضمان حقوق المواطنين المشروعة.

وحتى الآن، لقي أكثر من 260 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 12 ألفا جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وبرصاص قناصة مجهولين على خلفية ما يعد أكبر حملة احتجاجات في البلاد منذ انهيار نظام صدام حسين عام 2003، فيما تنفي الحكومة والجيش استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

المصدر: RT