مراسلنا: الأمن العراقي يستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في شارع الرشيد

أفاد مراسلنا في العراق بأن صدامات وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.

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وقال: "القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في شارع الرشيد أثناء محاولة المتظاهرين إزالة الحواجز الكونكريتية التي تغلق الشارع".

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر طبية، بمقتل 4 متظاهرين برصاص القوات الأمنية، خلال تفريق تظاهرة في بغداد.

واجتاحت موجة الاحتجاجات منذ مطلع أكتوبر الماضي العاصمة العراقية بغداد وعددا من المحافظات الجنوبية، حيث يبدي المتظاهرون غضبهم إزاء الفساد الحكومي مطالبين بضمان "حقوق المواطنين المشروعة".

وحتى الآن، لقي أكثر من 260 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 12 ألفا جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وبرصاص قناصة مجهولين على خلفية ما يعد أكبر حملة احتجاجات في البلاد منذ انهيار نظام صدام حسين عام 2003، فيما تنفي الحكومة والجيش استخدامهم الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

المصدر: RT