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"رويترز": متظاهرون يغلقون مدخل ميناء أم قصر جنوب العراق بعد الإعلان عن عودة العمل فيه

بعد اعتقالهم في سوريا.. زوجة البغدادي وشقيقته وصهره بالصور والتفاصيل!

أخبار العالم العربي

بعد اعتقالهم في سوريا.. زوجة البغدادي وشقيقته وصهره بالصور والتفاصيل!
AFP
زوجة البغدادي - أسماء فوزي محمد الكبيسي
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عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سلطات بلاده اعتقلت زوجة زعيم تنظيم "داعش" القتيل أبو بكر البغدادي، وشقيقته وصهره، نشرت "رويترز" صورهم نقلا عن مسؤولي أمن أتراك.

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وأفاد مسؤولو الأمن الأتراك بأن الصورة الأولى لزوجة البغدادي وتدعى أسماء فوزي محمد الكبيسي، مشيرين إلى أنها عرّفت نفسها للسلطات التركية على أنها "رانيا محمود".

بعد اعتقالهم في سوريا.. زوجة البغدادي وشقيقته وصهره بالصور والتفاصيل!
AFP
شقيقة البغدادي، رسمية عوّاد

صورة المرأة الثانية تعود لرسمية عواد، شقيقة البغدادي البالغة 65 عاما، والتي كانت تعيش مع زوجها وأبنائها الخمسة بالقرب من مدينة أعزاز على الحدود التركية، والثالثة لزوجها الذي لم يكشف عن اسمه.

اللافت أن مسؤولا في ما يسمى بالجيش الوطني السوري الموالي لتركيا أعلن أن رسمية عواد، شقيقة البغدادي، كانت تعيش وأسرتها في شمال غرب سوريا كلاجئين بوثائق وأسماء مزورة، وأنهم وصلوا قبل نحو 6 أشهر إلى مدينة أعزاز الحدودية، حيث تم القبض عليهم خلال حملة أمنية.

بعد اعتقالهم في سوريا.. زوجة البغدادي وشقيقته وصهره بالصور والتفاصيل!
AFP
صهر البغدادي

 وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن سلطات بلاده اعتقلت زوجة البغدادي "ولم تثر ضجة" بهذا الشأن، وأنها اعتقلت أيضا "شقيقة البغدادي وصهره في سوريا".

ويأتي اعتقال زوجة وشقيقة البغدادي وصهره من قبل "قوات تركية" في سوريا، بعد وقت قصير من القضاء على البغدادي إثر عملية نفذتها قوات خاصة أمريكية في محافظة إدلب في 27 أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات

 

 

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