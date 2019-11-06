وفاة مدرب الأسود المصري الشهير محمد الحلو (صور)

توفي مدرب الأسود المصري الشهير محمد الحلو، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وتدهورت حالة الحلو الصحية، ودخل منذ ثلاثة أيام العناية المركزة في المشفى، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي.

ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي.

والمدرب الراحل هو والد المدربين لوبا وأوسا الحلو، وجده هو محمد علي الحلو الذي أسس سيرك "الحلو" عام 1889.

المصدر: مصراوي