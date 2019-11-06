 
مباشر

وفاة مدرب الأسود المصري الشهير محمد الحلو (صور)

أخبار العالم العربي

وفاة مدرب الأسود المصري الشهير محمد الحلو (صور)
محمد الحلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mo9p

توفي مدرب الأسود المصري الشهير محمد الحلو، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وفاة مدرب الأسود المصري الشهير محمد الحلو (صور)مدرب الأسود محمد الحلو

وتدهورت حالة الحلو الصحية، ودخل منذ ثلاثة أيام العناية المركزة في المشفى، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي.

ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي.

وفاة مدرب الأسود المصري الشهير محمد الحلو (صور)مدرب الأسود

والمدرب الراحل هو والد المدربين لوبا وأوسا الحلو، وجده هو محمد علي الحلو الذي أسس سيرك "الحلو" عام 1889.

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات معدلة مبهرة في معرض بالولايات المتحدة