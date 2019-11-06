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مصر.. حفرة عملاقة "تبتلع" شاحنة وتصيب شخصين (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. حفرة عملاقة
Reuters
الطريق في مصر
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أصيب سائق ومساعده إثر سقوط شاحنة صرف تابعة لشركة "مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر"، صباح اليوم الأربعاء، في حفرة بمنطقة الإسعاف بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر بمصر.

مصر.. حفرة عملاقة السيارة

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بإصابة سائق ومساعده إثر سقوط سيارة صرف صحي تحمل لوحات تابعة لشركة مياه البحر الأحمر، نتيجة هبوط أرضي (خندق)، وتم نقلهما إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج، وفتح محضر وتحقيق بالواقعة.

وحسب شاهد عيان، فإن السيارة كانت في طريقها لإصلاح أعطال الصرف الصحي بمنطقة الإسعاف برأس غارب، وبمجرد مرورها أعلى خندق، حدث هبوط أرضي وسقطت السيارة في حفرة بعمق ثلاثة أمتار.

المصدر: صدى البلد

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