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الرئيس اللبناني: إحالة 17 ملفا متعلقا بالفساد على التحقيق

أخبار العالم العربي

الرئيس اللبناني: إحالة 17 ملفا متعلقا بالفساد على التحقيق
Reuters
الرئيس اللبناني ميشال عون
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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن 17 ملفا متعلقا بالفساد أحيلت على التحقيق، وسيتم السير بها، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد.

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البنك الدولي: الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة
البنك الدولي: الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة

وشدد الرئيس اللبناني، خلال لقائه وفد بعثة مجموعة "البنك الدولي" برئاسة المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه، على أن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحداً من المتورطين.

من جهته، أكد كومار جاه استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها.

وكان البنك الدولي قال اليوم إن "الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت، وتحقيق التعافي غدا ينطوي على تحديات أكبر".

ودعا البنك الدولي إلى تشكيل حكومة في لبنان سريعا تلبي توقعات جميع اللبنانيين.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي موجة احتجاجات في كل مناطقه، أسفرت عن شل البلاد على مدى أكثر من 20 يوما، وقدم على إثرها رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته.

المصدر: RT

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