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البنك الدولي: الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة

أخبار العالم العربي

البنك الدولي: الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة
Reuters
احتجاجات لبنان
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قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، في بيان إن "الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت، وتحقيق التعافي غدا ينطوي على تحديات أكبر".

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ودعا البنك الدولي إلى تشكيل حكومة في لبنان سريعا تلبي توقعات جميع اللبنانيين.

وتوقع البنك الدولي ركودا في العام 2019 أكبر بكثير من التقدير السابق، بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في لبنان -0.2%.

 وأكد البنك الدولي استعداده للمساهمة مع المجتمع الدولي لتقديم كافة الدعم لحكومة لبنانية جديدة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي موجة احتجاجات في كل مناطقه، أسفرت عن شل البلاد على مدى أكثر من 20 يوما، وقدم على إثرها رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته.

المصدر: CNBC

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