الولايات المتحدة تثني على مساهمة السعودية في "اتفاق الرياض"

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تقديره لمساهمة السعودية في تسهيل الاتفاق الذي جرى بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم أمس الثلاثاء في الرياض.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس الثلاثاء، عقب لقاء بومبيو مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير: "أعرب وزير الخارجية (بومبيو) عن تقديره لمساهمة السعودية في تسهيل الاتفاق الذي جرى بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، واتفق الجانبان على أن هذه خطوة مهمة نحو حل سياسي شامل للنزاع".

​وأضاف البيان، أن الوزيرين ناقشا أيضا "آخر التطورات في سوريا والعراق ولبنان، فضلا عن التصدي لإجراءات إيران المزعزعة للاستقرار".

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالعاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء برعاية السعودية، "اتفاق الرياض" لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

المصدر: وكالات