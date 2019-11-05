السيسي يحذر المصريين مستشهدا بالقرآن الكريم (فيديو)
Reuters
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حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المواطنين في مصر من الإشاعات مستشهدا بالقرآن الكريم.
وقال الرئيس المصري، خلال افتتاح أحد المشروعات: "توقفنا خلال الفترة السابقة عن الافتتاحات، ومستعد يوما بعد يوم لمدة شهر أو اثنين أو ثلاثة في الاستمرار في افتتاح المشروعات من أجل تقديمها للمصريين".
وتابع: "متخلوش حد أبدا يؤثر عليكم"، مستشهدا بالقرآن الكريم حيث قال: "سحروا أعين الناس"، لافتا إلى أن هناك الكثيرين ممن يروجون الآلاف من الشائعات يوميا.
المصدر: وكالات
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