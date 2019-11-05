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مصر.. السيسي يعلق على "طريق الموت"

أخبار العالم العربي

مصر.. السيسي يعلق على
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الطريق القديم في جنوب سيناء كان يتعرض لمشاكل عديدة بسبب الأمطار والسيول، وكان يطلق عليه "طريق الموت".

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وأشار السيسي خلال المشاركة في افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في السويس وجنوب سيناء إلى أن الدولة أنفقت 5.5 مليار جنيه من أجل إقامة طريق جديد لتفادى كل الحوادث والسلبيات في الطريق القديم.

وأضاف الرئيس المصري أنه تم إصلاح الطريق القديم بتكلفة مالية كبيرة، والطريق كان مجرد حارتين فقط، وكل المشاكل الموجودة في هذا الطريق تمت السيطرة عليها، مؤكدا أن: "أي سيول في المناطق الجبلية جنب الطريق لن تؤثر عليه.. وسوف يكون مصيرها تحت الطريق ببساطة".

المصدر: وكالات

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