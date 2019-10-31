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السيسي يوجه رسالة للغاضبين من افتتاح المشروعات الجديدة في مصر

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السيسي يوجه رسالة للغاضبين من افتتاح المشروعات الجديدة في مصر
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اعتزام الدولة افتتاح العديد من المشروعات، خلال الفترة المقبلة، حيث وجه رسالة للغاضبين من افتتاح هذه المشروعات.

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وقال السيسي خلال افتتاحه مصنعين جديدين، صباح اليوم الخميس: "إحنا هنفتتح مشروعات كتيرة على طول، واللي يزعل يتفلق"، على حد تعبيره.

وأضاف: "خلال الاسبوعين تلاتة الجايين لو طلب مني كل يوم أحضر افتتاح مشروع، مفيش مشكلة".

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، افتتاح مصنعين جديدين تابعين لشركة النصر للكيمياويات الوسيطة، الأول مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، والثاني فوق أكسيد الهيدروجين، في قرية أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

المصدر: وكالات

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