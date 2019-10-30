سيارة مصرية جديدة "هي صغيرة ولكن ستكفي الأسرة"

أعلن وزير الإنتاج الحربي في مصر محمد العصار، أن وزارته ستنتج عربات "ميني كار" للأسرة المصرية بسعر معقول لتكون في متناول المواطن، "صغيرة ولكن ستكفي الأسرة".

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وأضاف العصار في تصريحات صحفية على هامش تدشين مشروع تصنيع المركبات الكهربائية مساء الثلاثاء، أن المصنع سيفتتح مجمعا لصناعة المركبات الكهربائية ويستهل إنتاجه بالحافلات كاملة الصنيع المصري باستثناء بطارياتها.

وأوضح أن الوزارة ستبدأ بتصنيع ألفي حافل خلال 4 سنوات، وأن الصينيين شركاء تنفيذ المشروع قالوا إن جملة الإنتاج يمكن أن تصل إلى 5 آلاف حافلة.

وأكد أن المجمع سينتج باصات النقل الداخلي، والسياحية، وغيرها، ولم يتم الاستقرار على سعر السيارات الكهربائية عقب تصنيعها حتى الآن، لافتا إلى أن الباصات الجديدة قادمة بأجهزة الشحن.

وتابع: "مش هنبيع حاجة لحد إلا بخدمة ما بعد البيع والصيانة... لما ننتج هنشوف منتج جيد بأسعار جيدة حتى لو سعرها غالي شوية، لكن شحن البطارية وتكلفة عملها مش كتير".

المصدر: وكالات