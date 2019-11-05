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فتوى سعودية: تجوز "العصمة" للمرأة إذا اشترطت!

أخبار العالم العربي

فتوى سعودية: تجوز
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نقلت صحيفة "عكاظ" عن عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المنيع، قوله إن المرأة يجوز لها أن تشترط في عقد الزواج أن تكون العصمة في بيدها.

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وأوضح المنيع في هذا الشأن: "في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم".

ولفتت الصحيفة السعودية في هذا السياق إلى أن عضو مجلس الشورى الدكتورة، إقبال درندري، كانت "طالبت بأهمية المساواة بين ⁧الرجل⁩ والمرأة ⁩ في ما يتعلق بالزواج والطلاق، وإعطاء المرأة الحق في عقد الزواج، وإيقاع الطلاق، إ⁧ذ أنه لا زواج⁩ إلا بموافقة الطرفين فقط، ولا ⁧طلاق⁩ إلا بموافقة واتفاق الطرفين".

وشدّدت الدكتورة إقبال درندري على أن "الدين يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلِمَ نضيعها؟".

المصدر: عكاظ

 

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