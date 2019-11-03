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الداخلية السعودية تحدد ضوابط الصورة الشخصية للسعوديات في "بطاقة الأحوال المدنية"

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الداخلية السعودية تحدد ضوابط الصورة الشخصية للسعوديات في
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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الاشتراطات والضوابط اللازمة عند وضع المواطنات صورهن في بطاقة الهوية الوطنية.

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وأوضحت دائرة "الأحوال المدنية" للوزارة أن الضوابط هي: أن تكون الصورة ذات خلفية بيضاء، أن تكون من دون نظارات أو عدسات، أن تكون حديثة وملونة، تغطية شعر الرأس، مع السماح بوضع زينة خفيفة.

وكانت الأحوال المدنية قد دعت المواطنات إلى إصدار بطاقة الهوية الوطنية، لتسهيل كافة تعاملاتهن لدى القطاعات الحكومية والخاصة، داعية إياهن إلى المحافظة عليها، وعدم رهنها باعتبارها وسيلة إثبات رسمي يحميهن ويحفظ حقوقهن، مشيرة إلى أنه بإمكانهن الحصول عليها عبر حجز موعد إلكتروني لأقرب مكتب نسائي.

المصدر: عكاظ

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