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اللواء نصر سالم لـ RT: تمرين اليونان رسالة ردع لكل من يفكر بتهديد مصالح مصر

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اللواء نصر سالم لـ RT: تمرين اليونان رسالة ردع لكل من يفكر بتهديد مصالح مصر
Reuters / Egyptian Presidency
القوات المصرية - أرشيف -
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أكد رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق اللواء نصر سالم لـ RT يوم الاثنين، أن القوات المصرية أصبحت قوة ضاربة بامتلاكها عتادا متطورا مثل فرقاطة "ميسترال" والمقاتلات وغيرها من المعدات.

وقال اللواء نصر سالم إن مجموعة من القوات المصرية المتمرسة والتي هي على أعلى مستوى من الحرفية والتابعة للأسطول الشمالي، تشارك في التدريبات العسكرية المشتركة باليونان "ميدوزا - 9". 

 

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وأشار إلى أن التدريبات تهدف أولا إلى الوقوف على جهوزية القوات المصرية وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم بين القوات المسلحة والقوات الأجنبية.

وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق لـ RT أن "الأهداف الأخرى للتمارين العسكرية هي توجيه رسالة ردع لكل من يفكر في الاعتداء على مصر أو يهدد أي مصلحة من مصالحها الحيوية".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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