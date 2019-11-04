مصر.. حبس 15 شخصا والتحقيق معهم بشبهة المشاركة في إحياء رابطة ألتراس
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر حبس متهمين من مشجعى النادى الأهلي، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء "رابطة ألتراس أهلاوي".
ونقل مراسلنا عن مصدر قضائي أن النيابة وجهت للمشتبه بهم تهمة المشاركة مع آخرين في "تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية".
المصدر: RT
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