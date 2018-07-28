حبس عدد من رابطة "ألتراس أهلاوي" 3 سنوات

قضت محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل بحبس 16 متهما من رابطة "ألتراس أهلاوي"، لمدة 3 سنوات مع النفاذ، في اتهامهم بالبلطجة والتجمهر أمام النادي الأهلي، وبتبرئة 3 آخرين.

وأحالت النيابة العامة 17 من أعضاء "ألتراس أهلاوي" المنحلة إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، بتهمة التجمهر أمام النادي الأهلي واستعراض القوة، والاستيلاء على جهاز لاسلكي من ضابط شرطة عنوة، وحيازة مواد في حكم المفرقعات، والإتلاف العمد للممتلكات العامة، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات، وحيازة أسلحة بيضاء.

وألقى رجال أمن القاهرة، القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادي "فرع الجزيرة"، في يوليو 2017، لحضور مباراة فريقهم لكرة اليد، ضمن الدوري المحلي رغم قرار منع حضور الجماهير للمباريات في الدوريات المحلية

المصدر: وكالات