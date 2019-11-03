عبد المهدي يستقبل وفدا من الكونغرس

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، يوم الأحد، وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي في واشنطن ورئيس لجنة القوات المسلحة، آدم سميث.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الخطط والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة العراقية.

وأكد عبد المهدي أن العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ومع محيطه العربي والإقليمي، وأن الحكومة جادة بعملية الإصلاح منذ بداية تشكيلها وماضية بتنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية، وقدمت العديد من مشاريع القوانين التي تلبي حقوق ومطالب الشعب العراقي في إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية وتحقيق تطلعاته في العيش الكريم، إلى جانب السعي المتواصل لزيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات وتوفير أجواء آمنة ومستقرة تساعد على دفع عجلة الإعمار والبناء وتشغيل الشباب.

من جهتهم، أكد رئيس وأعضاء الوفد الأمريكي استمرار التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وبالأخص مكافحة الإرهاب والتنسيق مع الحكومة العراقية فيما يخص التعاون العسكري، وأعربوا عن دعمهم للحكومة العراقية وإجراءاتها الإصلاحية وأدائها لواجباتها الدستورية، ولجهودها في الاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي في ضوء حق التظاهر السلمي.

وحضر اللقاء وزير الدفاع ومستشار الأمن الوطني ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعدد من المسؤولين والمستشارين العراقيين.



المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي



