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سانا: تعزيزات عسكرية تركية تدخل إلى سوريا من محور ريف رأس العين

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سانا: تعزيزات عسكرية تركية تدخل إلى سوريا من محور ريف رأس العين
Reuters STN
آليات تركية متوجه إلى سوريا -أرشيف-
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دخلت تعزيزات عسكرية تركية، اليوم الأحد، إلى الأراضي السورية من محور ريف رأس العين، وأقامت تحصينات في مناطق سيطرت عليها، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية.

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وأفادت "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري قادمة من الرقة التقت بوحدات متقدمة من الحسكة "لمواجه العدوان التركي".

في المقابل، أعادت وحدات من الجيش السوري انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين، وعلى طريق الدرباسية – رأس العين بريف الحسكة الشمال شرقي.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" اتهمت، أمس السبت، الجيش التركي وحلفاءه من المعارضة السورية المسلحة بخلق فوضى في أراضي سيطرتهم بشمال شرقي سوريا.

المصدر: "سانا"

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