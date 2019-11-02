أفاد "المرصد السوري لحقوق الانسان"، مساء السبت، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" استعادت 8 قرى جديدة من القوات الموالية لتركيا شمال سوريا.

ونقل "المرصد" عن مصادر وصفها بالموثوقة قولها إن "قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على القرى الثمانية بعد أن كانت فقدتها خلال المواجهات مع الجيش الوطني خلال الشهر الماضي"، والقرى هي داودية، والسعيد، وريحانة، والسويدية، وكنبهر، وعبوش، وأم شعيفة، وفيصلية.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات لا تزال جارية بين مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات الموالية لأنقرة.

وبين "المرصد" أن "قسد تحاول التقدم على حساب الجيش الوطني في ريف تل تمر، إضافة إلى دخول قوات من مدينة القامشلي، بعد تأمين المدينة من خلال تواجد القوات الروسية وكذلك الأمريكية فيها".

المصدر: المرصد السوري