المغرب.. أغنية "عاش الشعب" تضع مغني راب وراء القضبان (فيديو)

قال حقوقيون في المغرب، اليوم السبت، إن مغني الراب المغربي سيمو الكناوي، اعتقل بعدما أدى أغنية انتقد فيها النظام بشكل لاذع، لكن السلطات نفت ارتباط اعتقاله بالأغنية.

واعتقل الكناوي يوم الجمعة في مدينة سلا قرب الرباط حيث يقيم، بعد أن تجاوزت أغنية "عاش الشعب" التي غناها رفقة اثنين آخرين، مليوني مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 48 ساعة.

وقالت السلطات إن أمر اعتقاله جاء بناء على فيديو سابق على يوتيوب "أساء للشرطة والأمن المغربي".

وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي مع "رويترز": "هذا الاعتقال مرتبط بشكل مباشر بأغنية عاش الشعب".

وأضاف أن "الجمعية اتصلت بعائلته ومن المفترض أن يمثل أمام النائب العام، يوم الأحد، بما أن اعتقاله تم يوم الجمعة".

وأكد غالي أن "اعتقاله يدخل في إطار التضييق الممارس على مختلف المجالات، على رأسها حرية الرأي والتعبير والصحافة"، مشيرا إلى أن "ولد لكرية" الذي غنى مع الكناوي الأغنية قد اعتقل أيضا بعدما كانت تلاحقه السلطات.

وتتضمن أغنية الكناوي انتقادا لاذعا وتشخيصا قاسيا ومباشرا للوضع الاجتماعي والسياسي في المغرب.

وسبق لمغني الراب المغربي، معاذ بلغوات، الذي يشتهر بلقب "الحاقد"، أن اعتقل في 2012 بعد أن أدى أغنية أيضا انتقدت فيها النظام واتهم بإهانة السلطات.

المصدر: رويترز