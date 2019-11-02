مقتل شخص وإصابة 91 آخرين في احتجاجات بغداد

قتلت قوات الأمن العراقية متظاهرا واحدا وتسببت في إصابة 91 آخرين في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، وفقا لما أفادت به مصادر أمنية وطبية لوكالة "رويترز".

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وأكد مراسلنا في وقت سابق من اليوم إصابة 120 متظاهرا جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق تظاهرة أمام ميناء أم قصر بمحافظة البصرة جنوب العراق.

ولقي أكثر من 250 مواطنا عراقيا مصرعهم في شهر أكتوبر المنصرم، بعد استخدام قوات الأمن لعبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الذي أصاب بعض المتظاهرين على مستوى الرأس والصدر.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات شعبية واسعة، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

المصدر: "رويترز"