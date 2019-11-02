مفوضية حقوق الإنسان في العراق توثق عشرات الإصابات في البصرة

قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إن فرقها الرصدية وثقت إصابة 120 شخصا جراء الأحداث في محافظة البصرة، التي جرت فيها صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند ميناء أم قصر.

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وأشارت إلى أن المصابين يرقدون في مستشفى أم قصر بسبب "استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية، وبصورة مباشرة تجاه المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم".

وأكدت المفوضية على حق المحتجين في التظاهر السلمي، داعية إياهم إلى عدم تعريض المرافق العامة والممتلكات للخطر، وخصوصا أن الموانئ تمثل أهم موارد الاقتصاد للشعب العراقي، وأن إلحاق الضرر بها أو تعطيلها سينعكس سلبا على كافة العراقيين.

كما دعت المفوضية القوات الأمنية إلى "اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، والامتناع عن استخدام الأسلحة التي تسبب أضرارا جسدية ضد المتظاهرين".

المصدر: RT