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مراسلنا: إصابة 120 متظاهرا جراء إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بمحافظة البصرة جنوبي العراق

أخبار العالم العربي

مراسلنا: إصابة 120 متظاهرا جراء إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بمحافظة البصرة جنوبي العراق
Reuters
البصرة- العراق- 2-11-2019
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أافد مراسلنا بإصابة 120 متظاهر بعضهم بحالة اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي اليوم السبت لتفريق تظاهرة أمام ميناء أم قصر بمحافظة البصرة جنوب العراق.

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وأضاف مراسلنا أن صدامات ​​وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية أمام بوابة الميناء، أسفرت عن وقوع جرحى.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات شعبية واسعة، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أدت في معظمها إلى صدامات مع القوات الأمنية، الأمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

المصدر: RT

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