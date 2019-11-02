"سانا": 55 شاحنة عسكرية "للاحتلال الأمريكي" مع تجهيزات تغادر سوريا إلى العراق

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بمغادرة 55 شاحنة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، اليوم السبت، من سوريا إلى أراضي العراق.

وأوضحت الوكالة أن 55 شاحنة محملة بآليات عسكرية وتجهيزات تتبع لـ "قوات الاحتلال الأمريكية" غادرت الأراضي السورية من معبر الوليد غير الشرعي إلى العراق.

من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم، عن مصدر قالت إنه من "قوات سوريا الديمقراطية"، أن رتلا عسكريا أمريكيا وصل في 31 أكتوبر إلى قاعدة "صرين" المعروفة أيضا باسم "مطار السبت" جنوب مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي قادما من محيط تل تمر، ويضم 17 مدرعة وعشرات الشاحنات، يعمل على إخلاء معدات القاعدة الأمريكية بشكل نهائي، وليس تعزيز حضوره فيها، ليتم الانتهاء من إخلاء القاعدة نهاية الأسبوع الجاري.

وبدأت الولايات المتحدة، في 9 أكتوبر الماضي، عملية سحب قواتها من سوريا ونقلها إلى العراق، فيما من المتوقع أن يبقى في الأراضي السورية نحو 1000 عسكري أمريكي ستكمن مهمتهم في ضمان السيطرة على حقول النفط الخاضعة لحلفاء واشنطن من "قوات سوريا الديمقراطية".

المصدر: "سانا" + "الوطن" + وكالات