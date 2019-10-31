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واشنطن تسير أول دورية عسكرية على الحدود السورية التركية

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واشنطن تسير أول دورية عسكرية على الحدود السورية التركية
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بدأت واشنطن  اليوم الخميس بتسيير أول دورية عسكرية على الحدود السورية التركية بعد إعلان الرئيس الأمريكي بدء انسحاب قواته من شمال شرق سوريا.

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وذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر في قوات سوريا الديمقراطية، أن القوات الأمريكية بدأت ظهر اليوم تسيير دورياتها على الحدود السورية التركية.

يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد أعلنت في الـ9 من أكتوبر الجاري بدء سحب قواتها من سوريا تزامنا مع العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، لكنها أكدت لاحقا أنها ستحتفظ بمجموعة من وحداتها هناك لضمان السيطرة على حقول النفط وحمايتها، ولمنع عودة عناصر تنظيم "داعش" إلى مناطق في شمال شرق سوريا.

المصدر: وكالات 

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