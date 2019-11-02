رويترز: فرع تنظيم داعش في سيناء يبايع الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي

أفادت وكالة "رويترز" بأن فرع تنظيم "داعش" في سيناء المصرية بايع الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

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ونشر حساب "ولاية سيناء" على تيليغرام صورا لمجموعة من المقاتلين الذين قالوا إنهم يبايعون أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وكان تنظيم "داعش" أعلن الخميس مبايعة أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلفا لأبو بكر البغدادي، الذي تمت تصفيته في الـ27 من أكتوبر.

وقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة فجر الأحد 27 أكتوبر، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم "داعش"، في هجوم اعتبره "جريئا".

يتبع..