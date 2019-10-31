أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء اليوم الخميس، بأن تنظيم "داعش" أعلن مبايعة "أبي إبراهيم الهاشمي القرشي" خلفا لأبو بكر البغدادي الذي تمت تصفيته في الـ27 من أكتوبر.

وقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة ليل السبت فجر الأحد 27 أكتوبر، وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم "داعش"، في هجوم اعتبره "جريئا".

وقال ترامب في كلمة ألقاها اليوم الأحد: "وضعت الولايات المتحدة الليلة الماضية الإرهابي رقم واحد في العالم أمام العدالة، تم قتل أبو بكر البغدادي".

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت العملية بـ"مشاركة 8 مروحيات ومجموعة كبيرة من العسكريين، مفيدا بأن زعيم "داعش" انتحر خلال محاولة فراره في نفق تحت موقع مخبئه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلا عن مصدر أمريكي مسؤول، بأن السلطات الأمريكية تخلصت من بقايا جثة زعيم تنظم "داعش" أبو بكر البغدادي، من خلال رميها في البحر.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن دفن البغدادي في البحر جاء "وفق طقوس دينية إسلامية"، في مكان لم يسمه.

وكانت بقايا جثة البغدادي نقلت إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية الأمريكية في العراق بعد مقتله في عملية أمنية خاصة بريف إدلب السورية.

المصدر: وكالات