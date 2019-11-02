دبلوماسي سعودي يكشف عن موعد توقيع "اتفاق الرياض"

قال سفير السعودية في اليمن، المشرف على برنامج المملكة لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، إنه تم تحديد موعد التوقيع على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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وأضاف آل جابر في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة، أن مراسم التوقيع ستتم يوم الثلاثاء القادم، بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وثمن آل جابر دور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، في التوصل لاتفاق الرياض، "وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة، وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار، وفتح المجال للبناء والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المرتقب توقيع الاتفاق يوم الخميس الماضي، إلا أنه تم تأجيله.

وأرجع وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني السبب إلى ترتيبات بروتوكولية، ورغبة السعودية للالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصا على توحيد الجهود.

٢-ستجري مراسم توقيع #اتفاق_الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم ٥ نوفمبر ٢٠١٩ بقيادة سيدي سمو #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان حفظه الله وحضور كلا من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسمو ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد. — محمد ال جابر (@mohdsalj) November 1, 2019

١-أثمرت رعاية سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين أعزه الله وقيادة سيدي سمو #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان حفظة الله في التوصل ل #اتفاق_الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نسال الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والامن والتنمية في اليمن . — محمد ال جابر (@mohdsalj) November 1, 2019

المصدر: RT