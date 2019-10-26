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وزير الداخلية في حكومة هادي رافضا اتفاق الرياض: سندخل عدن بحدنا وحديدنا

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وزير الداخلية في حكومة هادي رافضا اتفاق الرياض: سندخل عدن بحدنا وحديدنا
Reuters Fawaz Salman
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أعرب وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أحمد الميسري عن رفضه لمسودة الاتفاق المبرمة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي بوساطة سعودية.

ودعا الميسري، في كلمة ألقاها اليوم السبت أثناء فعالية أقيمت في محافظة شبوة، الرئيس اليمني إلى "التمسك بالثوابت الوطنية وعدم مكافأة الانقلابيين والمتمردين"، مشددا على أنه يرفض حكومة تتحكم بها السعودية والإمارات.

ووجه الميسري انتقادات شديدة إلى أبوظبي، قائلا إن الصراع الذي اندلع في الجنوب اليمني بين قوات حكومة هادي والمجلس الانتقالي الانفصالي "مشروع إماراتي قد سقط"، وتابع أن القوات الحكومية كانت على استعداد لحسم الأمور خلال أيام لو لم تتعرض لضربات جوية إماراتية.

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وذكر الوزير أنه يرفض أي "اتفاق مذل"، مشددا على أن الحكومة اليمنية لن تعود إلى العاصمة المؤقتة عدن إلا "بحدها وحديدها".

ويأتي ذلك بعد يومين من توقيع الرئيس هادي ووفد المجلس الانتقالي في الرياض المسودة الأولى من اتفاق التهدئة، ومن المتوقع إبرامه رسميا خلال أيام.

المصدر: RT + وكالات

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