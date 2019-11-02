غوغل تتضامن مع المتظاهرين العراقيين وتطلق تسميتهم على "المطعم التركي"

أطلق محرك البحث غوغل، اليوم السبت، إحدى التسميات التي أطلقها المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد على بناية المطعم التركي هناك.

وتظهر تسمية "جبل أحد" إلى جانب اسم المطعم التركي في محرك البحث غوغل، وسمى المتظاهرون مبنى المطعم التركي المهجور في ساحة التحرير بـ"جبل أحد" لما يضمه من أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين يراقبون من فوق بنايته تحركات قوات مكافحة الشغب التي تستهدف المتظاهرين الموجودين على الأرض.

RT

ويصر المحتجون على عدم ترك البناية لحين انتهاء الاحتجاجات، نظرا لتخوفهم من استغلالها من قبل قناصين قد يتم استخدامهم لاستهداف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، كما حصل في الأول من أكتوبر عندما سقط العديد منهم هناك برصاص قناصين مجهولين.

المصدر: RT