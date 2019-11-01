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مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة على عدة محاور

مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة على عدة محاور

أخبار العالم العربي

مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة على عدة محاور
معا
إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
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قصف الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، عدة مناطق في قطاع غزة بعد إطلاق عدة قذائف على بلدات جنوبي إسرائيل، حسبما أفاد مراسلنا.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن 7 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة وتم اعتراضها من قبل منظومة "القبة الحديدية".

فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن حوالي 10 صواريخ أطلقت نحو مدينة سديروت مساء الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسماع صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، عقب إطلاق قذائف صاروخية من هناك.

المصدر: RT

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