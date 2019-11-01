حشود غفيرة في الأسبوع الـ 37 من احتجاجات الجزائر (صور + فيديو)

خرجت جموع غفيرة من الجزائريين، اليوم الجمعة، للتظاهر ضد "رموز الفساد" والتعبير عن رفض إجراء الانتخابات بتاريخ 12 ديسمبر المقبل.

وشهد شارع "ديدوش مراد" بالعاصمة الجزائر توافد الآلاف من المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الأمازيغية ورددوا شعارات مؤيدة للاحتجاجات ومطالبة بإطلاق سراح "معتقلي الرأي".

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آلاف المتظاهرين وسط الجزائر العاصمة ينددون بالنظام و بانتخابات 12 ديسمبر

Thousands of demonstrators march in Algiers against the regime and the elections of December 12th 2019#الجزائر#الجمعة_37

#Algiers#Algeria#Vendredi_37pic.twitter.com/cI8hWpbTVV — Khaled Drareni (@khaleddrareni) 1 ноября 2019 г.

وشهد محيط ساحة البريد المركزي والشوارع الرئيسة لوسط العاصمة تعزيزات أمنية كثيفة، ما تسبب في اختناق مروري كبير.

وقضى آلاف المتظاهرين ليلة الجمعة في الشارع، محتجين ومحتفلين بالذكرى الـ65 لاندلاع الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر 1954، كما اعتبروا أن تزامن ذكرى اندلاع ثورة التحرير مع جمعة جديدة من احتجاجاتهم، سيكون منعرجا في الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير المنصرم.

Thousands of Algerians demonstrate in Algiers on the eve of the celebration of November 1st 1954, the beginning of the revolution that the people led against colonialism#Algiers#Algeriapic.twitter.com/429ZlCxWcI — Khaled Drareni (@khaleddrareni) 31 октября 2019 г.

وجاءت احتجاجات اليوم على الرغم من تأكيد قائد الجيش، أحمد قايد صالح، على أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر المقبل، ودعوة الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح الشباب إلى إنجاح الانتخابات الرئاسية.

المصدر: RT