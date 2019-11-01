أفاد موقع إخباري عراقي بورود معلومات عن تخطيط تنظيم "داعش" لتنفيذ هجوم كبير في العاصمة بغداد أثناء المظاهرات المتواصلة فيها.

وذكر موقع "العهد نيوز"، نقلا عن "تسريبات حصرية" له، أن "داعش" يخطط لتنفيذ "عملية إرهابية كبرى" في العاصمة العراقية ثأرا لزعيمه أبو بكر البغدادي الذي قُتل مؤخرا جراء عملية أمريكية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأشار الموقع إلى أن "داعش"، حسب المعلومات الواردة، يقوم بـ "استعدادات كبيرة في محاولة لإثبات وجوده وقوته"، مضيفا أن التنظيم يعتزم استخدام طائرات مسيرة في الهجوم، بالإضافة إلى إدخال عدد من الانتحاريين في صفوف المتظاهرين.

وحذر الموقع من أن هذا الهجوم قد ينفذ اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن هذا المخطط يهدف إلى تأزيم الأوضاع في العراق مستغلا التظاهرات الحالية.

ولم يتسن لـ RT التأكد من مصداقية هذه الأنباء.

المصدر: العهد نيوز