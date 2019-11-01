مصرع سائحة أمريكية وإنقاذ 18 آخرين في مصر

لقيت سائحة أمريكية مصرعها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر احتراق مركب سياحي جنوب البحر الأحمر، وتم إنقاذ 18 سائحا آخرين، بالإضافة إلى نجاة طاقم المركب.

إقرأ المزيد

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، اندلاع حريق في مركب سفاري وتفحمه بالكامل شمال مدينة مرسى علم في مصر، حيث التهمت النيران جسم المركب.

تبين من التحقيقات الأولية أن المركب السياحي كان في رحلة سفاري جنوب البحر الأحمر وأثناء سيره شمال مرسى اندلعت النيران فيه، وتمكن الطاقم من إنقاذ 18 سائحا.

المصدر: وكالات