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ضحايا جراء انهيار عقار بسبب الأمطار في مصر

أخبار العالم العربي

ضحايا جراء انهيار عقار بسبب الأمطار في مصر
Reuters
الأمطار في مصر
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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، في انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة اللبان بالإسكندرية في مصر، بسبب الأمطار الغزيرة.

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وتلقى قسم شرطة اللبان بلاغا بانهيار أجزاء من العقار رقم 84 بشارع الغزالي، وتبين من الفحص أن العقار المنهار قديم ومكون من 4 طوابق، وصادر له قرار إزالة.

وأسفر الانهيار عن مصرع مواطن تصادف مروره بجوار العقار، وأصيب مقيم بالطابق الأول، ومواطن آخر في المبنى.

المصدر: RT

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