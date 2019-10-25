ضحايا جراء انهيار عقار بسبب الأمطار في مصر

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، في انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة اللبان بالإسكندرية في مصر، بسبب الأمطار الغزيرة.

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وتلقى قسم شرطة اللبان بلاغا بانهيار أجزاء من العقار رقم 84 بشارع الغزالي، وتبين من الفحص أن العقار المنهار قديم ومكون من 4 طوابق، وصادر له قرار إزالة.

وأسفر الانهيار عن مصرع مواطن تصادف مروره بجوار العقار، وأصيب مقيم بالطابق الأول، ومواطن آخر في المبنى.

المصدر: RT