نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري أنباء بشأن توجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، وتوصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها وزارة الري.

إقرأ المزيد

وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "التي نفت تلك الأنباء، موضحة التزامها بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، لافتة إلى أن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، مشيرة إلى حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير كافة مستلزمات الزراعة من حيث الإرشاد والأسمدة والتقاوي وكافة المدخلات التي يحتاجها المزارع".

وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك "خطة لترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية في بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة، تعتمد على أسلوب استخدام التسوية بالليزر".

وتعاني مصر من أزمة كبيرة في المياه، خاصة بعد قيام إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي اكتمال تشييده، وفقا للخبراء، إلى نقص مياه النهر في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر بعد خروجه من إثيوبيا.

المصدر: RT