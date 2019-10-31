 
مباشر

إثيوبيا توافق على مناقشة أزمة "سد النهضة" مع مصر في الولايات المتحدة

أخبار العالم العربي

إثيوبيا توافق على مناقشة أزمة
Reuters
سد النهضة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mn18

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيات جيتواتشيو، أن وزارة الخزانة الأمريكية وجهت دعوة إلى أديس أبابا لإجراء مباحثات مع مصر في الولايات المتحدة بشأن "سد النهضة".

إقرأ المزيد
مصر تعلن عن تطورات جديدة في أزمة
مصر تعلن عن تطورات جديدة في أزمة "سد النهضة"

وأعلن جيتواتشيو أن إثيوبيا قبلت المشاركة بالفعل في اجتماع مع مصر سيعقد الأربعاء المقبل في واشنطن، وسيضم السودان أيضا.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال إن الإدارة الأمريكية وجهت الدعوة من أجل عقد لقاء في 6 نوفمبر القادم بحضور ممثلين عن الإدارة الأمريكية للتباحث حول كسر الجمود في المفاوضات حول سد النهضة.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده، وفقا للخبراء، إلى نقص مياه النهر في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهربعد خروجه من إثيوبيا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشاهد من داخل مبنى السفارة الأمريكية السابق في طهران في ذكرى أزمة الرهائن