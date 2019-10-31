أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيات جيتواتشيو، أن وزارة الخزانة الأمريكية وجهت دعوة إلى أديس أبابا لإجراء مباحثات مع مصر في الولايات المتحدة بشأن "سد النهضة".

إقرأ المزيد

وأعلن جيتواتشيو أن إثيوبيا قبلت المشاركة بالفعل في اجتماع مع مصر سيعقد الأربعاء المقبل في واشنطن، وسيضم السودان أيضا.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال إن الإدارة الأمريكية وجهت الدعوة من أجل عقد لقاء في 6 نوفمبر القادم بحضور ممثلين عن الإدارة الأمريكية للتباحث حول كسر الجمود في المفاوضات حول سد النهضة.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده، وفقا للخبراء، إلى نقص مياه النهر في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهربعد خروجه من إثيوبيا.

المصدر: وكالات